“Piercing” الأصابع .. آخر تقليعات “دبلة الزواج”

شهدت الآونة الاخيرة تعدد واختلاف أماكن وضع الحلق فى جسم المرأة أو “البيرسينج” مثل غضروف الأذن، وفي الحواجب، أو الأنف، وفي الشفاه، وأيضاً البطن.

ولمحبي التغيير والخروج عن النمطية، انتشرت مؤخرًا موضة جديدة في عالم الإكسسوارات، وهي أماكن عمل الـ”Piercing”، وهي إحداث ثقوب بالأصابع، لتصبح بديلًا عن ارتداء “دبلة” الزواج، وفقًا لموقع “fanpage” الإيطالي.

وأوضح أطباء الأمراض الجلدية، أنه من الصعب للغاية إحداث الثقب بالطريقة الصحيحة، لأنه يعرض الإصبع لخطر التمزق.

ونصح خبراء الجلد أولئك الذين يريدون عمل ثقوب الأصابع بديلًا لدبلة الزواج، بأنه يجب عليهم التفكير جيدًا، قبل الإقدام على هذه الخطوة، لأن عواقب ذلك قد تكون وخيمة.