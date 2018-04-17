NBA PLYOFFS

نجح حامل لقب دوري رابطة محترفي ​كرة السلة الاميركية​ غولدن ستايت واريرز في التقدم بمباراتين دون رد في سلسلة دور ال 16 من مباريات نهائيات المجموعة الغربية لدوري رابطة محترفي التي تجمعه مع ​سان انطونيو سبيرز​ ، لينجح لاعبو الواريرز بالفوز في المباراة الثانية على سان انطونيو بفارق 15 نقطة وبنتيجة 101 – 116 ، في ظل غياب نجم الفريق ​ستيفان كوري​ الذي يعاني من اصابة على مستوى الكاحل .

بدوره عادل ​ميامي هيت​ السلسلة التي تجمعه مع ​فيلادلفيا سفنتي سيكسرز​ في دور ال 16 من نهائيات المجموعة الشرقية في ​دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية​ بعد فوزه في المباراة الثانية من السلسلة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 113 – 103 ، وكان الهيت قد انهى النصف الاول من اللقاء متقدماً بنتيجة 56 – 43 .