NBA PLYOFFS

نجح حامل لقب دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية غولدن ستايت واريرز في التقدم بمباراتين دون رد في سلسلة دور ال 16 من مباريات نهائيات المجموعة الغربية لدوري رابطة محترفي التي تجمعه مع سان انطونيو سبيرز ، لينجح لاعبو الواريرز بالفوز في المباراة الثانية على سان انطونيو بفارق 15 نقطة وبنتيجة 101 – 116 ، في ظل غياب نجم الفريق ستيفان كوري الذي يعاني من اصابة على مستوى الكاحل .
بدوره عادل ميامي هيت السلسلة التي تجمعه مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دور ال 16 من نهائيات المجموعة الشرقية في دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية بعد فوزه في المباراة الثانية من السلسلة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 113 – 103 ، وكان الهيت قد انهى النصف الاول من اللقاء متقدماً بنتيجة 56 – 43 .
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