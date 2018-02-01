NBA: كليفلاند يثبت موقعه كثالث المجموعة الشرقية وبوسطن يتخطى النيكس

ثبت ​كليفلاند كفالياريز​ موقعه كثالث للمجموعة الشرقية من دوري رابطة محترفي ​كرة السلة الاميركية​ بعد فوزه على منافسه ​ميامي هيت​ صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 91 – 89 ، حيث سجل ​غوران دراغيتش​ 18 نقطة لميامي بينما سجل ​ليبرون جيمس​ 24 نقطة و 11 كرة مرتدة لكليفلاند . في وقت فاز ​بوسطن سيلتيكس​ على ​نيويورك نيكس​ بفارق 30 نقطة وبنتيجة 103 – 73 ، حيث سجل اينيس كانتر 17 نقطة و 17 كرة مرتدة للنيكس بينما سجل تيري روزير 17 نقطة 11 كرة مرتدة و 10 تمريرات حاسمة لبوسطن .

لتكون نتائج المباريات على الشكل التالي:

​شيكاغو بولز​ 108- 124 ​بورتلاند ترايل بلايزرز​

نيويورك نيكس 73 – 103 بوسطن سيلتيكس

ميامي هيت 89 – 91 كليفلاند كفالياريز

​فيلادلفيا سفنتي سيكسرز​ 108 -116 ​بروكلين نتس​

​اتلانتا هوكس​ 110 – 123 ​تشارلوت هورنتس​

​لوس انجلوس ليكرز​ 105 – 127 ​اورلاندو ماجيك​

​ميمفيس غريزلرز​ 101- 105 انديانا بيسيرز