NBA: كليفلاند يثبت موقعه كثالث المجموعة الشرقية وبوسطن يتخطى النيكس

ثبت كليفلاند كفالياريز موقعه كثالث للمجموعة الشرقية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية بعد فوزه على منافسه ميامي هيت صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 91 – 89 ، حيث سجل غوران دراغيتش 18 نقطة لميامي بينما سجل ليبرون جيمس 24 نقطة و 11 كرة مرتدة لكليفلاند . في وقت فاز بوسطن سيلتيكس على نيويورك نيكس بفارق 30 نقطة وبنتيجة 103 – 73 ، حيث سجل اينيس كانتر 17 نقطة و 17 كرة مرتدة للنيكس بينما سجل تيري روزير 17 نقطة 11 كرة مرتدة و 10 تمريرات حاسمة لبوسطن .
لتكون نتائج المباريات على الشكل التالي:
شيكاغو بولز 108- 124 بورتلاند ترايل بلايزرز
نيويورك نيكس 73 – 103 بوسطن سيلتيكس
ميامي هيت 89 – 91 كليفلاند كفالياريز
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108 -116 بروكلين نتس
اتلانتا هوكس 110 – 123 تشارلوت هورنتس
لوس انجلوس ليكرز 105 – 127 اورلاندو ماجيك
ميمفيس غريزلرز 101- 105 انديانا بيسيرز
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