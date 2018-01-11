“LADE” تنبه من تعطيل الإنتخابات وهذا ما دعت إليه!؟

فيما يدخل لبنان في زمن الإنتخابات النيابية إلا أنه لا يزال يشهد تجاذبات سياسية حول القانون وتعديلاته، ويجري كل ذلك تحت انظار المراقبين الذين يشددون على ضرورة اجراء الإنتخابات في مواعيدها ووسط دعم دولي للعملية الديمقراطية.

تتابع الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الإنتخابات “LADE” عن كثب كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الإنتخابية، في ضوء الرزنامة الإنتخابية وتوزيع الدوائر والمقاعد، لا سيما اداء هيئة الإشراف على الإنتخابات ونقاشات لجنة تطبيق قانون الإنتخاب.

ووضعت الجمعية جملة ملاحظات تتعلق بالتجاذب السياسي حول الإنتخابات وتعديل القانون والتثقيف الإنتخابي ومراقبة الإنتخابات، مبدية الخشية من العمل على تأخير العملية الإنتخابية.

واكدت انها ستراقب مسار الإنتخابات وآليات الإقتراع والحملات الإنتخابية لجميع المرشحين، مشيرة الى انها ستكون على مسافة واحدة من الجميع كما دعت الى ضرورة تثقيف الناخبين حول القانون الجديد.