9 ملايين باوند قيمة المبلغ الذي سيحصل عليها كونتي من تشيلسي

بعد ان اعلن نادي ​تشيلسي​ عن ضم المدير الفني السابق لنادي نابولي الايطالي ​ماوريسيو ساري​ خلفاً للمدرب الايطالي المقال انطونيو ​كونتي​ ، في وقت كان المدرب الايطالي كان قد درب تشيلسي لموسمين احرز معهم لقب ​الدوري الانكليزي الممتاز​ . الا ان تشيلسي سيضطر الى دفع مبلغ 9 ملايين باوند بعد قرار اقالة المدرب الايطالي وتوجهه الى القضاء الايطالي للحصول على حقه . علماً ان كونتي كان قد توجه الى ملاعب تمارين الفريق الانكليزي نهار الاثنين لاطلاق تحضيرات الموسم القادم ، قبل قرار اقالته التي حصلت نهار الخميس .