9 ملايين باوند قيمة المبلغ الذي سيحصل عليها كونتي من تشيلسي

بعد ان اعلن نادي تشيلسي عن ضم المدير الفني السابق لنادي نابولي الايطالي ماوريسيو ساري خلفاً للمدرب الايطالي المقال انطونيو كونتي ، في وقت كان المدرب الايطالي كان قد درب تشيلسي لموسمين احرز معهم لقب الدوري الانكليزي الممتاز . الا ان تشيلسي سيضطر الى دفع مبلغ 9 ملايين باوند بعد قرار اقالة المدرب الايطالي وتوجهه الى القضاء الايطالي للحصول على حقه . علماً ان كونتي كان قد توجه الى ملاعب تمارين الفريق الانكليزي نهار الاثنين لاطلاق تحضيرات الموسم القادم ، قبل قرار اقالته التي حصلت نهار الخميس .
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