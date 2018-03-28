9 سنوات مدة محاكمة لتبرئة إيطالي من محاولة سرقة باذنجانة!

بعد مرور 9 سنوات من الإجراءات القضائية كلّفت 7000 إلى 8000 يورو، برأت محكمة ايطاليا حاول سرقة باذنجانة بقيمة 20 سنتا من اليورو.

وفي العام 2009، قبض عناصر من الشرطة على الرجل البالغ 49 عاما وقتها، في حقل في محيط ليتشه وفي يده باذنجانة. وقد أوقف الرجل وأوضح أنه حاول سرقة هذه الخضار لأنه عاطل عن العمل ولديه طفل.

وقضت محكمة البداية بسجنه 5 أشهر وفرضت عليه غرامة قدرها 300 يورو. وقد خُفضت العقوبة إلى السجن شهرين والغرامة إلى 120 يورو في مرحلة الاستئناف، على ما ذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا”.

إلا أن محاميته اعتبرت النتيجة غير مرضية ورفعت القضية إلى محكمة التمييز.

وأيّدت هذه المحكمة موقف المتهم منتقدةً محكمتي البداية والاستئناف على تفاهة التهمة.

وأسفت المحكمة كذلك لتكبد “المكلفين” أتعاب المحامين (7 إلى 8 آلاف يورو) فضلاً عن عمل القضاة والموظفين الآخرين في المحاكم.

المصدر: العربية