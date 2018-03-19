80 ألف شخص ضحية هذا المحتال.. والخسائر بقيمة 130 مليون دولار

احتال خبير كمبيوتر على حوالي 80 ألف شخص وتمكن من الحصول الى أكثر من 130 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تمكن التركي محمد آيدين (27 عاما) أن يبتز زبائنه عبر استخدامهم لتطبيق (Ciftlik Bank)، الذي طوره في آب 2016، وهو تطبيق يحاكي مزرعة افتراضية آملين أن تجلب لهم استثماراتهم فائدة مالية حقيقية.

ووعدت شركة آيدين بتربية المواشي الافتراضية في مزارع حقيقية، ودفع أموال لمستخدمي التطبيق من خلال إنتاج حليب وعسل ولحوم تلك الحيوانات.

وإذا كان المستخدمون الأوائل للتطبيق استفادوا من دفعات مالية، فإن الأغلبية العظمى لم تر سوى صور نقطية لأبقار رُسمت عبر مصفوفات بيكسل، وراح ضحية ذلك نحو ثمانين ألف شخص، خسروا أكثر من 130 مليون دولار.

واكتشف هذا الاحتيال في كانون الثاني الماضي، عندما توقفت عن المستثمرين المدفوعات التي كانت تصلهم، إذ إن الواقع هو أن أموال المشتركين التي كان آيدين وضعها في حساباتها القبرصية اختفت منذ ذلك الحين.

وانطلت الحيلة على العديد من الناس بعد أن تعززت مصداقية آيدين إثر دفع أموال للمستثمرين الأوائل، لكن بعد العديد من الشكاوى، تولى الادعاء التحقيق في هذه القضية، واعتقل ثلاثة أشخاص -بينهم زوجة محمد أيدين- بينما توارى خبير الكمبيوتر الشاب عن الأنظار، ليُعلَن لاحقا أنه يعمل حاليا في مجال البناء في أوروغواي، مدشنا بذلك بداية مستقبل جديد لشخص حاول أولاً دخول عالم الأعمال من خلال بيع نظارات تمكن من رؤية الشخص عاريا، لكن حيوانات مزرعته المزيفة كانت أكثر نجاحًا.