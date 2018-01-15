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8 قتلى و40 جريحا في تفجير بساحة الطيران في بغداد
8 قتلى و40 جريحا في تفجير بساحة الطيران في بغداد
فى:
15 يناير 2018, 7:29
فى:
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8 قتلى و40 جريحا في تفجير بساحة الطيران في بغداد
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