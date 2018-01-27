8 قتلى فى قصف خاطئ للتحالف الدولى على قوة عراقية غرب البلاد

أعلن مسؤول عراقي محلي السبت مقتل 8 أشخاص معظمهم من قوات الأمن وجرح نحو 20 آخرين، بينهم ضابط كبير إثر قصف شنته طائرة تابعة للتحالف الدولي بالخطأ على تجمع لقوة أمنية محلية وسط بلدة البغدادي بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وأصدرت خلية الإعلام الحربي، السبت، توضيحاً بشأن القصف الأميركي على ناحية البغدادي، مشيرة إلى أنه جاء بعد دهم قوة أميركية مجلسا لشيخ عشيرة في “الحشد العشائري”، بهدف اعتقال مسلح.

وبعد انسحاب القوة، قصفت طائرة أميركية 4 سيارات كانت متوقفة بمركز المدينة، كان بداخلها مدير الاستخبارات ومدير الشرطة ومدير الناحية، لاعتقاد القوة الأميركية أن السيارات قدمت لمساعدة الشخص المطلوب.