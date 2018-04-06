8 شهداء وأكثر من ألف جريح فلسطيني حصيلة مواجهات غزة

ارتفع عدد شهداء المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، إذ بلغ عدد الشهداء 8، إضافة إلى 1070 مصاباً، 293 منهم بالرصاص الحي.

وبحسب”فرانس برس”، تجمع مئات المتظاهرون شرق مدينة غزة على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي. وفي حين اشعل الفلسطينيون عشرات إطارات السيارات، اطلق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب السياج الحدودي.

وشهد يوم الجمعة حشداً جماهيريا للمشاركة في مسيرة العودة الأسبوعية التي تم التعارف على تسميتها بـ “جمعة الكاوتشوك” أو الإطارات.

وفي وقت سابق، حذرت “اسرائيل” على لسان وزر الدفاع أنها ستبقي على الأوامر المعطاة إلى جنودها سابقاً بإطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة في حال حصول، ما تسميه “استفزازات”. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه في حال حصل ذلك سيكون هناك رد فعل من أقسى نوع، حسب قوله، مضيفا للإذاعة الإسرائيلية العامة أن “إسرائيل” لا تعتزم تغيير قواعد الاشتباك.

دعوات لضبط النفس

دوليا، طالب البيت الأبيض الفلسطينيين بعدم الاقتراب من الحدود، والبقاء بعيدا عنها مسافة 500 متر. كما طلب الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف من الفلسطينيين تفادي الاحتكاكات، ودعا القوات الاسرائيلية “الى اقصى درجات ضبط النفس”.

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “إسرائيل” إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر في استخدامها للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، مشددا على حق المدنيين بممارسة حقهم في التظاهر بشكل سلمي. وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إسرائيل” على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين.

وللجمعة الثانية على التوالي، تدفق مئات الفلسطينيين في قطاع غزة على الحدود مع “إسرائيل”، انطلاقا من رفح بأقصى جنوب القطاع إلى بيت حانون في أقصى الشمال، ضمن “مسيرة العودة الكبرى”.

وكان الفلسطينيون بدأوا الجمعة الماضي في “يوم الارض” حركة احتجاجية تحت عنوان “مسيرة العودة” لمدة 6 أسابيع يفترض ان تنتهي في ذكرى “النكبة”. وتخللتها صدامات قتل فيها 18 فلسطينيا في اقوى موجة عنف يشهدها القطاع منذ حرب 2014.