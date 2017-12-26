7 مرشحين لخلافة إيمري في باريس سان جيرمان

أجمعت العديد من التقارير الصحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع مدرب جديد خلفًا لأوناي إيمري خلال الصيف المقبل.

وعلى الرغم من الأداء المميز للمدرب مع الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي، إلا أن الفوز باللقب لن يكون كافيًا لاحتفاظه بمكانه.

ووضعت صحيفة “آس” الإسبانية قائمة من 7 أسماء مرشحة لخلافة إيمري، على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ومن بين الأسماء دييجو سميوني المدير الفني الحالي لأتلتيكو مدريد الإسباني، وهو من يرغب باريس بالتعاقد معه للعمل على المشروع طويل الأمد للفريق، لكن يبدو خيار الأرجنتيني معقدًا.

كما يعتبر الإسباني لويس إنريكي المدرب السابق لبرشلونة، من بين المرشحين، خاصة أنه لا يعمل منذ نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع البارسا.

ومن أبرز الخيارات جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد، خاصة أن رئيس باريس ناصر الخليفي يملك علاقة جيدة مع البرتغالي.

كما أن مورينيو قال مؤخرًا إنه لن يقضي طيلة حياته في مانشستر يونايتد، مع الأحاديث الأخيرة التي أشارت إلى أن النادي الإنجليزي جمد مفاوضات التجديد للبرتغالي، بسبب الأسلوب الذي يلعب به الفريق مؤخرًا.

كما تم وضع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الحالي ضمن القائمة، خاصة بعد الأحاديث التي قالت إنه لا يُلبي المطلوب مع الفريق اللندني.

لكن كونتي قد يكون خيارًا صعبًا لأنه مطلوب في العديد من الأندية الإيطالية.

ومن بين الأسماء المرشحة البرتغالي فيلاس بواش، الذي قدم نفسه كمدرب مميز مع بورتو البرتغالي سابقًا، وفاز معه بالدوري الأوروبي وهو بعمر 33 عامًا فقط، ويدرب حاليًا فريق شنغهاي الصيني.

ومن أبرز المرشحين الأرجنتيني الآخر ماوريسيو بوكيتينو الذي يعتبر من أفضل المدربين في إنجلترا مع توتنهام، وقاد الفريق الإنجليزي لتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد هذا الموسم، إلا أن الخليفي يشك في قدرته على الفوز بذات الأذنين.

وأخيرًا، يبرز اسم كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لباريس، والذي رحل عن الفريق متجهًا لريال مدريد بعد فترته الناجحة نسبيًا في الفريق الفرنسي.