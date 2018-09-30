7 عصائر “كومبو” تحمي قلبك

كلنا على الإطلاق نعشق عصائر الفواكه الطبيعية، خاصة خلال فصل الصيف، حيث إنها تروي الظمأ، وتحافظ على رطوبة الجسم، علاوة على الفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى. فعصائر الفواكه تكتظ بمضادات الأكسدة المفيدة للجسم وتوفر الحماية والحصانة اللازمة ضد العديد من الأمراض.

فما هي مضادات الأكسدة؟

هي مواد تحمي خلايا الجسم من الشوارد الحرة التي تنتج نظراً لتعرضنا للكيماويات والأبخرة والتدخين والتلوث بشكل عام. كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالعدوى والسرطان، علاوة على أنها ذات فائدة عظيمة لصحة القلب.

وتحتوي الفواكه على العديد من مضادات الأكسدة الشائعة ومنها ليكوبين lycopene، أنثوسيانين anthocyanins، فلافونول flavonols، ريسفيراترول resveratrol، تانين tannins، إضافة إلى فيتامينات “E” و”A” و”C”.

لذا يجب إدراج أنوع مختلفة من عصائر الفواكه في وجباتك اليومية، وبالأخص 7 أنواع “كومبو”، بحسب ما أورده موقع “بولدسكاي” المعني بالشؤون الصحية، وهي:

1) البطيخ + الليمون

يتكون البطيخ من 92% من الماء مما يمد جسمك بالترطيب اللازم، كما يحتوي على كميات كبيرة من مضاد الأكسدة “ليكوبين”، وكذلك يحتوي على فيتامين “C”، المتوفر أيضاً في الليمون. فحين يتم خلط البطيخ والليمون، فإن هذا الخليط قادر على منع تكون الشوارد الحرة التي تتسبب في تكون الأورام السرطانية.

2) المانغو + الأناناس

تعتبر المانغو مصدراً جيداً لفيتامين “A” والـ”فلافونويدات” مثل البيتا-كاروتين والألفا-كاروتين والبيتا-كريبتوكسانثين. فكل هذه المركبات لديها خواص مضادات الأكسدة، كما أنها تحسن من حاسة النظر. أما الأناناس فهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين “C”. لذا يعتبر هذا العصير من أفضل العصائر التي تقاوم العدوى وتقي من الإصابة بالسرطان.

3) الفراولة + البرتقال

تعتبر الفراولة من أفضل أنواع الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تحارب المواد المسببة للسرطان. كما تحتوي على الـ”أنثوسيانين”، وهو مضاد الأكسدة الذي يحمي من أمراض الأوعية الدموية، وكذلك تحتوي على فيتامين “C” الذي يحمي الخلايا من الآثار الضارة للشوارد الحرة. أما البرتقال فهو غني بفيتامين “C” الذي، حين يتحد مع الفراولة، يضاعف من الفوائد الصحية المذهلة لمضادات الأكسدة.

4) الرمان + العنب

الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، بمختلف أنواعها. أما العنب فهو كذلك مكتظ بمضادات الأكسدة. وحين نخلط الرمان بالعنب، فإننا نحصل على درع واق يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان، وأمراض الأوعية الدموية والأمراض العصبية.

5) الكرز + الكيوي

يعتبر الكرز من أفضل مصادر فيتامين “A” الذي يساعد في الحفاظ على الوظائف العصبية للجسم ويحارب التأثير السلبي للشوارد الحرة. كما أنه يحتوي على الـ”بوليفينول” الذي يقلل التوتر والالتهابات. أما الكيوي فهو غني بفيتامين “C”، ربما بدرجة أكبر من البرتقال والليمون.

6) خليط التوت البري

التوت البري بأنواعه وألوانه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات “A” و”C”، مما يجعله عصيراً مثالياً لتقوية مناعة الجسم والوقاية من السرطان.

7) التفاح + الجوافة

التفاح من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، كما أنه يخفف من أعراض التقدم بالعمر. أما الجوافة فهي من الفواكه التي يطلق عليها لقب “سوبر” نظراً لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات “A” و”C”. لذا فإن خليط التفاح والجوافة من أفضل العصائر المفيدة لصحة الجسم.

المصدر: العربية