7مواصفات مذهلة لهاتف LG الجديد.. بطارية تدوم

أطلقت شركة “إل جي إلكترونيكس” لأول مرة في تاريخها أول هاتف نقال مزود بالذكاء الاصطناعي من فئة ThinQ اسم V30S، وذلك بمناسبة المؤتمر العالمي للمحمول الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس في برشلونة الإسبانية.

وحسب بيان صحافي، فقد طوّرت الشركة “V30S ” بناءً على منصة الهاتف الناجح إل جي في30 لكنها دمجت فيه التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

رؤية الذكاء الاصطناعي

تشمل رؤية الذكاء الاصطناعي ثلاث مزايا جديدة في الكاميرا الذكية: إيه آي كام “كاميرا الذكاء الاصطناعي” وكيولينز “عدسات كيو” وبرايت مود “الوضع الساطع” وتعمل هذه المزايا على أتمتة عملية التقاط الصور بالهاتف الذكي وتحسينها للمبتدئين والمتمرسين في التصوير على حد سواء.

تحلل كاميرا الذكاء الاصطناعي إيه آي كام المواضيع التي تراها في إطار الصورة وتوصي باختيار وضع التصوير الأمثل من ثمانية أوضاع هي: صورة شخصية بروتريه، أو حيوانات أليفة، أو مناظر طبيعية، أو مدينة، أو زهرة، أو شروق الشمس، أو غروب الشمس.

ويأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

1- شاشة 6 بوصات بدقة 2880×1440 بكسل ومعالج سناب دراغون 835

2- ذاكرة عشوائية سعة 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للزيادة حتى 2 تيرابايت عبر منفذ مايكرو إس دي”

3- كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل، وأمامية 5 ميغابكسل.

4- الذكاء الاصطناعي: إيه آي كام/كيولينز/الوضع الساطع/إيه آي هابتيك/مساعد غوغل

5- بطارية سعتها 3300 ميللي أمبير

6- نظام التشغيل: أندرويد 8.0 أوريو، بسمك 7.3 ملم ووزن 158 غرام

7- يدعم شبكات إل تي إي-إيه وواي فاي وبلوتوث 5.0 وإن إف سي، ويو إس بي 2.0.

ويتوفر الهاتف باللونين الأزرق والرمادي البلاتيني.

المصدر: 24