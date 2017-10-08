كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، 62 جريمة انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة إب وسط اليمن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن وحدة الرصد، بالمركز الإعلامي للمقاومة بمحافظة #إب، أن جرائم الميليشيات الانقلابية ضد المدنيين خلال الشهر الماضي، شملت القتل والاختطاف والنهب والاقتحامات وجرائم أخرى.

وأشار التقرير إلى حدوث 27 جريمة تنوعت بين القتل والإصابة في ذات الفترة، موزعة على 16 جريمة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين، وأخرى شخصية، إضافة إلى إصابة 11 آخرين.

ورصد التقرير 6 جرائم اقتحام لمنازل المواطنين، و8 جرائم ابتزاز واستغلال مالي و7 عمليات نهب لممتلكات المواطنين، و7 جرائم اختطاف.

كما ارتكبت ميليشيات الحوثيين وفق التقرير 8 جرائم اعتداء على المواطنين. كما رصد التقرير حالة انتحار واحدة نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد الذي يعشيه المواطنون.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابيين جملة من الجرائم والانتهاكات طالت حقوق الإنسان في المحافظة وكل مؤسسات الدولة منذ سيطرة الانقلابيين على المحافظة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2014.