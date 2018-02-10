6 طرق لتبييض وإزالة الجير عن الأسنان بشكل طبيعي

الضحكة من أكثر الأشياء الجذابة عند الشخص. ولكن لسوء الحظ أن عدداً كبيراً من الأشياء قد تؤذي شكل أسنانك كالتدخين والكافيين وعدم العناية المنتظمة بالأسنان. إن عاداتنا اليومية قد تسبب مشاكل مثل الجير.

فإذا رغبتم في التقليل من زياراتكم للطبيب اقرأوا هذه النصائح:

البيكنج صودا أو الكاربونات

يُستعمل البيكنج صودا كمقشر طبيعي وهو مستعمل في عدد كبير من العلاجات. اخلطوا ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا مع رشة من الملح وغمّسوا فرشاتكم الرطبة بها ومن ثم نظّفوا أسنانكم بها.

الالوفيرا والغلسرين

لإعداد معجون أسنان طبيعي قوي ، أنت بحاجة:

كوب من الماء

نصف كوب من البيكنج صودا

ملعقة صغيرة من جل الألوة فيرة

4 ملاعق صغيرة من الغلسرين

ملعقة صغيرة من زيت الليمون الحامض

فرشوا اسنانك بهذا المزيج وراقبوا كيف ستصبح أسنانكم أكثر بياضاً وإشراقة خلال دقائق فقط.

قشر البرتقال

بعد تتناول البرتقال، افركوا أسنانكم بقشرة البرتقال.. إنها طريقة سهلة لتنظيف ميناء الأسنان . فهي ستبيض أسنانكم وتساعدكم على تجنب تبقعات الأسنان وتحارب البكتيريا. بعد فرك أسنانكم بها مدة دقائق ، يكفي أن تغسلوا فمكم بالقليل من الماء.

بذور السمسم

يمكنكم أن تأخذوا حفنة من بزر السمسم وتمضغوها لدقائق ومن ثم تبصقوها من أجل تنظيف سريع للأسنان ومن أجل إزالة الجير عن الأسنان. بعد ذلك استعملوا فرشاة جافة لإزالة ما تبقى من بزور السمسم. يمكنكم أن تستعملوا هذا المقشر أيضاً لإزالة التبقعات عن الأسنان.

ماسك الفيتامينات الخاص بالأسنان

إن وضع هريسة من الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين C على الأسنان طريقة سريعة لصنع معجونة للاسنان . يكفي ببساطة أن تهرسوا الطماطم مع الفريز والبرتقال ومن ثم تضعوا هذه الهريسة او المعجونة على أسنانكم. انتظروا مدة 5-6 دقائق ومن ثمّ تمضمضوا بالماء. سيساعد هذا على قتل البكتيريا الموجودة في فمكم وينعش رائحة فمكم.

محلول الخل

هذا ليس أشهى محلول ولكنه طبيعي 100% وهو ينظف أسنانك بدون أن يسبب اي ضرر.

ملعقتان كبيرتان من الخل

ملعقة كبيرة من الملح

نصف كوب من الماء

امزجوا المكونات وتمضمضوا بها . كرروا الأمر لعدة أيام من أجل الحصول على أكبر تأثير إيجابي.

المصدر: صبايا ستايل