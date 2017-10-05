6 حالات طلاق في الجزائر كل ساعة

نبه متابعون في الجزائر إلى تزايد انتشار ظاهرة الطلاق بالبلاد، فيما تشير أرقام المركز العربي للتعبئة والإحصاء إلى تسجيل ست حالات انفصال كل ساعة.

وبحسب موقع “أخبار اليوم” الجزائري، فإن المشاكل الاقتصادية والجنسية تأتي في صدارة دوافع الطلاق بالبلاد.

وتظهر أرقام الديوان الوطني للإحصاء في الجزائر، أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة 4 في المئة في 2016 مقارنة مع سنة 2015، وبلغت الزيادة 60 ألف حالة.

وفي الوقت الذي زاد الطلاق، تراجع معدل الزواج في 2016 بـنسبة 9 في المئة مقارنة بعام 2015.

وبحسب المصدر نفسه، فإن ثمة تزايدا في زواج الجزائريين من الأجانب، لاسيما أن نساء بعض الجنسيات لا يشترطن أعباء مادية كثيرة للارتباط.