56 مرشحا سيتنافسون على مقاعد دائرة كسروان وجبيل.. فماذا في ارقام الدائرة؟

تجمع دائرة جبل لبنان الاولى قضائين، هما كسروان وجبيل، عدد الناخبين في هذا القضاء بعد ان كان في الانتخابات الماضية العام 2009، اما عدد النواب 8 خمسة لكسروان و3 لجبيل 7 موارنة و شيعي، فيما بلغ عد الطامحين للدخول للبرلمان 11 شيعي و 45 ماروني والمجموع 56 مرشح.
في هذه الدائرة يشكل المسيحيون ثقلاً انتخابياً وفي نظرة على التوزيع الطائفي للناخبين فهو،
موارنة 143632
روم اورثوذكس 3345
ارمن اورثوذكس 2452
روم كاثوليك 2308
مختلف مسيحي 2201
شيعة 18756
سنّة 2340
امّا ابرز الوجوه المرشحة في هذه الدائرة فهي منصور غانم البون، شامل روكز، فريد هيكل الخازن، زياد حواط، جيلبيرت زوين، نعمة افرام.
تقرير: شربل عبود
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