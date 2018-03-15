520 دار نشر و27 دولة يشاركون في معرض الرياض الدولي للكتاب

تحتفل الرياض هذا العام بمعرض الكتاب تحت عنوان “الكتاب مستقبل التحول”، والذي يشهد 80 فعالية ثقافية تتنوع بين ورش عمل وندوات وأمسيات شعرية ومسرحيات وجلسات حوارية إضافة إلى فعاليات خاصة بالطفل ومنصة لتوقيع الكتب.

واعتبر وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد أنّ “معرض الرياض الدولي أصبح اليوم علامة فارقة في الحراك الثقافي في الشرق الأوسط، حيث يعد واحدا من أكبر المعارض التي تقام كل سنة”.

وتضمن برنامج الافتتاح تسليم جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب في فروعها الخمسة لهذا العام والتي فاز بها في فرع الشعر ديوان “ينابيع الظمأ” تأليف عدنان محمود العوامي وفي فرع السير الذاتية كتاب “سنواتي في القناة الثقافية” تأليف محمد إبراهيم الماضي وفي فرع الدراسات الاجتماعية كتاب “المجتمع السعودي بين الأمس واليوم” تأليف سلوى عبد الحميد الخطيب وفي فرع الدراسات القضائية كتاب “قضاء المظالم في الإسلام.. دراسة تطبيقية على النظام السعودي” تأليف ناصر محمد الغامدي.

وذهبت الجائزة في فرع الدراسات النقدية مناصفة بين كتاب “الحراك النقدي حول الرواية السعودية” تأليف حسن حجاب الحازمي وكتاب “إعادة كتابة المدينة العربية في الرواية العربية” تأليف معجب سعيد العدواني.

ويستمر المعرض حتى الرابع والعشرين من آذار بمركز “الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض”.