4 نصائح مهمة قبل شراء أي هاتف ذكي جديد

تضم غالبية الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال 2018 الكثير من المميزات الراقية، ومع انتشار الكثير من الخصائص فهذا الأمر يجعل المستخدم في حيرة كبيرة، إلا أن هناك بعض الأمور التي ينبغي على المستخدمين مراعاتها عند شراء أي هاتف خلال 2018 إليكم أبرزها:

– بطارية لا تقل عن 3000mAh

من الأمور التي يجب على أي مستخدم مراعاتها ضرورة ألا تقل سعة البطارية عن 3000mAh خاصة وأن شاشة الهاتف تستهلك الكثير من الطاقة خاصة إذا كان ذات دقة عالية.

– كاميرا مزدوجة

أما فيما يتعلق بالكاميرا، فقد أصبح معيار الكاميرا المزدوجة هو المعيار الأدنى فى مواصفات الكاميرا، حيث يجب أن يحرص المستخدم على امتلاك كاميرا خلفية ذات عدسة مزدوجة.

– ذاكرة داخلية لا تقل عن 64

سواء كان الهاتف الذكي يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية أم لا، يجب ألا تقل مساحة الذاكرة الداخلية الأصلية للهاتف عن 64 جيغا بايت، خاصة مع وجود الكثير من التطبيقات التي يحتاج المستخدم لتثبيتها، إضافة إلى استهلاكها الكثير من مساحة التخزين.

– ذاكرة وصول عشوائي 4 جيغابايت

ظهرت العديد من الهواتف التي تمتلك ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 أو 8 جيغا بايت، ومع انتشار الكثير من التطبيقات التي يكون المستخدم بحاجة لتشغيلها، فإنه يجب ألا تقل مساحة الرامات عن 4 جيغا بايت.

المصدر: اليوم السابع