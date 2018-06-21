4 ملايين دولار أميركي حصيلة عملية نصب للبنانيين في أبيدجان

كشفت مصادر خاصة لتلفزيون المستقبل عن عملية نصب واحتيال نفذها لبنانيان، بعدد من المغتربين اللبنانيين في أبيدجان، وضعت في جيوبهما 4 ملايين دولار أميركية.

4 ملايين دولار أميركي حصيلة عملية نصب للبنانيين من منطقة صور.. اما خريطة عملية النصب فجرت بين أبيدجان ولبنان.

وفي التفاصيل، فإن هذين الشخصين تم اعتمادهما من قبل عدد من المغتربين لنقل أموالهم بحقيبة إلى لبنان لقاء عمولة مالية.

نفذا عدة عمليات ورحلات ناجحة، إلى أن نالا ثقة المغتربين. وعندما وصل المبلغ الى الاربعة ملايين دولار، أحضراه الى لبنان وتواريا عن الأنظار.

المغتربون الذين وقعوا ضحية هذين الشخصين، لم يتقدموا بأي شكوى أو ادعاء لدى المحاكم الوطنية او في محل إقامتهم، إذ لا يمكنهم إثبات ملكية اموالهم.

هذه الحادثة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة.. خصوصا مع العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، والتي دفعت بعدد كبير من المغتربين وخصوصا في الدول الافريقية، إلى تحويل أموالهم إلى لبنان بهذه الطريقة، وذلك عبر أشخاص لا سوابق جرمية لهم يتم استبدالهم بعد كل عدد محدود من الرحلات حيث يوفرون لهم بطاقات السفر والإقامة لحين العودة.