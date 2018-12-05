اطلاق كتاب الحوار الوطني في فندق الفينيسيا برعاية الرئيس سعد الحريري

النزاعات التي مر بها لبنان والدول الاقليمية تركت انطباعا لدى الشعوب كافة ان السلام لا يتحقق بالسلاح انما عبر الحوار.

مؤسسة بيرغهوف الالمانية و خلال اطلاق كتاب الحوار الوطني عقدت ندوة حوارية حول التجربة اللبنانية، شارك فيها رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والرئيس فؤاد السنيورة والنائب ياسين جابر.

السفير الالماني في لبنان جورج برغيلين اشار الى ان لبنان بلد غني بالتجارب.

وشدد المجتمعون على ان للحوار الدور الاكبر في انهاء الحروب والازمات ، ولبنان الذي يواجه تحد كبير يهدد اسس الدولة يحتاج اليوم الى لغة الحوار.

“قد تكون مشكلة لبنان انه بلد صغير محكوم بتشابك شأنه الداخلي مع الشأن الخارجي لكن يبقى الحوار الوطني حلا لتجاوز كل التعقيدات.”