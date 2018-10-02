مقدمة النشرة المسائية

لم تظهر الى العلن حتى الساعة اية بادرة من شانها ان ترسمَ آفاقا جديدة من شانها اخراجُ البلاد من مازق تشكيل الحكومة ، غير انّ الثابت في حركة المشاورات هو العمل على تحصين الاوضاع الاقتصادية والمالية ومواجهة ورفض االتهديدات التي اطلقها رئيسُ الوزراء الا سرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال الكلام عن وجود قواعدِ صواريخ في محيط مطار رفيق الحريري الدولي .

وفي هذا السياق اعلنت كتلة المستقبل النيابية استنكارها ورفضها لتهديدات نتنياهو واكدت ان لبنان لن يكون ساحة لصراعات الآخرين على ارضه ولا مسرحاً للتوازنات الصاروخية الاقليمية.

وفي شان تشكيل الحكومة رات الكتلة ان العودةَ الى سياسة رفع سقوف المطالبِ الوزارية وطرح ِمعادلات جديدة للتأليف، واعتبار ِالتشكيلة الحكومية صندوق هدايا، يعكس وجودَ ارادات لا تستعجل تأليفَ الحكومة وإغراقَ البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية.

دوليا فان العلاقات الفرنسية الإيرانية في دائرة التصعيد بعد اتهام باريس طهران بالوقوف وراء المخطط الإرهابي لاستهداف مؤتمر للمعارضة الإيرانية قبل عدة أشهر.

باريس التي اكدت ان ما جرى لا يمكن ان يمر من دون رد قررت عدم تعيين سفير لها في طهران وقامت بحملة مداهمات وتوقيفات طالت العديد من المراكز الايرانية في الشمال الفرنسي .