مقدمة النشرة المسائية

التأخير المتواصل في تشكيل الحكومة دفع اليوم الى صرخة من الفعّاليات الاقتصادية والنقابية ودعوة لتشكيل حكومة مستقلة ومصغرة.

الصرخة جاءت تحت عنوان معا لانقاذ لبنان وانطلقت عبر قوى الانتاج ووثيقتـُها الاقتصادية التي رفضت التاخير في تشكيل الحكومة حماية لاقتصادنا.

اما الدعوة فقد جددها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من كندا مطالبا بتاليف حكومة طوارى مصغرة ومستقلة قادرة على اجراء الاصلاحات المالية والادارية خصوصا في ظل تمسك الكتل النيابية بالحصص والاحجام .

والتأخير في تشكيل الحكومة ظهرت تردّداتُه في اليوم الثاني من الجلسةِ التشريعية في مجلس النواب ، في وقت َأطلق الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الجلسة جملة َمواقفَ رفضا لموجة الشائعات الهادفة لضرب الاقتصاد الوطني ودفع اللبنانيين الى الهجرة.

ودعا الرئيس الحريري الى الكف عن مهاجمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما تصدى لمحاولات النائب جميل السيد التعكيرعلى المشاريع التي تُعد من ضمن متطلبات انجاح مؤتمر سيدر وقد سجل وقوف رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب محمد رعد في وجه النائب السيد .

كما شهدت جلسة مجلس النواب نقاشا مستفيضا بشان مشروع طلب الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة .

دوليا، تاكيد للرئيس الاميركي دونالد ترامب انّ نهجَ بلاده يحدث تغييراً في مجال مكافحة الارهاب ، و أنّ واشنطن تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لاقامةِ تحالف استراتيجي إقليمي.

واكد ترامب إن قادةَ إيران يموّلون الارهاب في الشرق الاوسط .

اما في الشان السوري فدعا نظام الاسد الى التخلي عن كامل أسلحته الكيماوية ، داعيا الى إنهاء التصعيد العسكري في سوريا وإيجاِد حلٍّ سياسي.