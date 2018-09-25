فينغر : سأعود للتدريب قريباً

طمأن المدرب السابق لنادي ارسنال الانكليزي ارسين فينغر انه مستعد للعودة الى الملاعب بعد اربعة اشهر من ترك الغانرز بعد 22 سنة متتالية .
وقال المدرب السابق لموناكو الفرنسي للصحفيين في حفل الفيفا: لم أعتزل التدريب بعد لو كنت أفكر في ذلك كنت اتخذت القرار منذ وقت طويل ولكنني لا أعرف ما هو دوري المقبل”.
واحرز فينغر 3 مرات الدوري الانكليزي رفقة ارسنال و7 مرات كاس الاتحاد والوصول الى نهائي دوري الابطال مرة واحدة وخسر امام برشلونة الاسباني .
يذكر ان اوناي ايمري استلم الدفة في ارسنال الموسم الحالي ويقدم مستويات جيدة حتى الان.
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