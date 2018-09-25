فينغر : سأعود للتدريب قريباً

طمأن المدرب السابق لنادي ​ارسنال​ الانكليزي ​ارسين فينغر​ انه مستعد للعودة الى الملاعب بعد اربعة اشهر من ترك ​الغانرز​ بعد 22 سنة متتالية .

وقال المدرب السابق لموناكو الفرنسي للصحفيين في حفل الفيفا: لم أعتزل التدريب بعد لو كنت أفكر في ذلك كنت اتخذت القرار منذ وقت طويل ولكنني لا أعرف ما هو دوري المقبل”.

واحرز فينغر 3 مرات ​الدوري الانكليزي​ رفقة ارسنال و7 مرات ​كاس الاتحاد​ والوصول الى ​نهائي دوري الابطال​ مرة واحدة وخسر امام ​برشلونة​ الاسباني .

يذكر ان ​اوناي ايمري​ استلم الدفة في ارسنال الموسم الحالي ويقدم مستويات جيدة حتى الان.