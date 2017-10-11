3 هجمات إنتحارية لداعش في دمشق.. وموسكو تتهم واشنطن

طالبت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، الولايات المتحدة بتقديم توضيحات لما وصفته بـ”العمى الانتقائي” حيال المسلحين وعناصر “داعش” الناشطين أمامها في سوريا.

وأكد الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف امتلاكهم صوراً تكشف تمركز تعزيزات عسكرية للمسلحين قرب قاعدة التنف الأميركية على الحدود الأردنية، محذرة من تحويل هذه القاعدة العسكرية الى “ثقب أسود”.

وأشار إلى أن الجانب الأميركي لم يقدم تفسيرات لتساؤلات روسيا حول نشاط الدواعش تحت أعين الأميركيين.

من جهة ثانية، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وزير خارجية النظام وليد المعلم أن موسكو لن تسمح بتسييس الملف الكيماوي في الأمم المتحدة، لافتا الى أهمية التنسيق بين الجانبين في المنصات الدولية، لا سيما في نيويورك وجنيف.

أما المعلم فهاجم التحالف الدولي بقيادة واشنطن متهماً إياها بمحاربة آلاف المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور باستثناء “داعش”، معتبرا أن التحالف هو غطاء لتدمير سوريا وإطالة الحرب فيها، على حد قوله.

ميدانياً، شهد مركز شرطة الميدان هجوم ثلاثي، وأشار تلفزيون النظام الرسمي الى أن إنتحاريين اثنين فجرا نفسيهما بعدما اشتبكا مع قوات أمن النظام وحاولا اقتحام المقر الرئيسي لقيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد وسط دمشق ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في حين تمت محاصرة الإنتحاري الثالث خلف مبنى قيادة الشرطة ما اضطره لتفجير نفسه.

من جهة ثانية، كشفت مصادر عسكرية عن وصول وفد عسكري تركي الى معبر أطمة الحدودي قابله وصول حشود عسكرية لهيئة تحرير الشام فيما بدا أنه تحضير لدخول وفد استطلاعي تركي ثاني الى داخل الأراضي السوري من أجل تحديد مزيد من نقاط انتشار الجيش التركي في إطار تطبيق مناطق خفض التصعيد.