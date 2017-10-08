3 طائرات استطلاع معادية حلقت فوق الجنوب ومناطق بقاعية

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخه الساعة 8.00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.05 من فوق بلدة علما الشعب”.

كما أصدرت بيانا ثانيا جاء فيه: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخه الساعة 8.00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19.15 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 9.10، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.00 من فوق بلدة رميش”.