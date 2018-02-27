3 جرحى في حادث سير في بينو عكار

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة، نتيجة حادث سير في بلدة بينو بين سارة كيا رقمها B526920 تقودها السيدة أ.د ومعها طفلتيها، وسيارة ميتسوبيشي تحمل الرقم 164358T يقودها م.ع.

وقد أصيبت السيدة وطفلتيها بجروح ورضوض مختلفة وقام الصليب الأحمر اللبناني بنقلهم الى مستشفى عكار.

وحضرت على الفور دورية من مخفر درك بينو وباشر التحقيقات اللازمة، كما تولت شرطة اتحاد بلديات الجومة تنظيم السير في موقع الحادث، وحضر خبير كشف على الحادث، ونقلت رافعة السيارتين من المكان.