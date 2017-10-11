3 انتحاريين يهاجمون مركز قيادة الشرطة في دمشق

أعلنت وسائل اعلام تابعة للنظام السوري الأربعاء، عن وقوع تفجير انتحاري مزدوج في دمشق.

وأفاد التلفزيون السوري التابع للنظام أن انتحاريين فجرا نفسيهما قرب مركز قيادة شرطة دمشق في محيط شارع خالد بن الوليد.

وأشار إلى أن الانتحاريين حاولا اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد (وسط دمشق) فقام الحرس بالاشتباك معهما مما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة

في حين أعلنت وزارة الداخلية أن ثلاثة انتحاريين أقدموا على تفجير أنفسهم ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ستة آخرين. وأوضحت الوزارة أن حرس المقر قام “بالاشتباك مع انتحاريين اثنين مما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول الى قيادة الشرطة”. إثر ذلك، تمكنت الشرطة وفق وزارة الداخلية، “من محاصرة إرهابي ثالث كان خلف مبنى قيادة الشرطة ما اضطره لتفجير نفسه” أيضاً.

ويعد المبنى المستهدف المقر الرئيسي لقيادة شرطة دمشق.