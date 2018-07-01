مواجهة نارية بين اسبانيا و روسيا اليوم

اليوم بتمام الساعة الخامسة سيلعب منتخب إسبانيا مع روسيا ضمن منافسات دور الـ

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و سيكون منتخب إسبانيا متسلح بعامل التاريخ بمباراة اليوم حيث سبق وأن التقى المنتخبان بست مواجهات لكن لم يستطع منتخب روسيا من تحقيق أى انتصار على إسبانيا ، حيث فازت اسبانيا فى اربعة مباريات وتعادلا بميارتين.

بدوره يتطلع المنتخب الروسي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على إسبانيا بطلة مونديال 2010 وإنهاء مشوارها بالبطولة الحالية حيث تاهلت روسيا الى هاذا لدور و هي في المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من فوزين على السُعودية ومصر قبل ما تخسر أمام الأوروغواى.