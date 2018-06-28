صور خلابة.. هذه حصدت جوائز الحفاظ على الطبيعة العالمية

تم الإعلان عن الصور الفوتوغرافية التي حصدت جوائز المسابقة العالمية السنوية، التي تنظمها مؤسسة “الحفاظ على الطبيعة” لاختيار أفضل صور فوتوغرافية من الطبيعة. شارك في مسابقة هذا العام أكثر من 57000 صورة من لمتسابقين من 135 دولة، وفقاً لما نشره موقع “New Atlas”.

الخيول البرية

حاز المصور الفرنسي، كاميل بريوت، على المركز الأول عن لقطة رائعة تعرض لاثنين من الخيول البرية يمرحان بقوة في الوحل.

5 أقسام وجوائز عديدة

اشتملت أقسام المسابقة الخمس على: الناس والطبيعة، والمناظر الطبيعية، والمياه، والمدن والطبيعة، والحياة البرية. بالإضافة إلى 3 صور فائزة بشكل عام وكانت هناك 3 اختيارات من كل فئة تم ذكرها، بالإضافة إلى ثلاث جوائز تقديرية خاصة وجائزة الجمهور.

قواعد المشاركة

تجدر الإشارة إلى أن قواعد التقديم في المسابقة تؤكد على استبعاد أي لقطات تم إجراء أي تعديلاته عليها سواء بمؤثرات رقمية أو برامج كمبيوتر. كما تشدد قواعد المشاركة في المسابقة على التزام المتسابقين بعدم تقديم أي صور فوتوغرافية لحيوانات أو طيور في الأسر، أو أي صور فوتوغرافية، يمكن أن ترجح أنه تم إلحاق أضرار للبيئة ناجمة عن عملية التقاط الصورة الفوتوغرافية. وتتضمن القواعد الصارمة للمسابقة أن تكون الصور الفوتوغرافية التي يتم قبول مشاركتها في المسابقة عبارة عن توثيق مثالي للحظات طبيعية في توقيت مناسب.

وفيما يلي أهم الصور الفوتوغرافية التي حصدت الجوائز في المسابقة العالمية:

1- لقطة فوتوغرافية حائزة على جائزة خاصة من لجنة التحكيم: “صف من الجمال تقوم بمسيرة قبل الغروب. تم التقاطها في عام 2018 أثناء رحلة صحراوية”.

2- صورة فوتوغرافية فازت بجائزة في قسم المدن والطبيعة، وعنوانها “استصلاح”، تم التقاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3- اللقطة الحائزة على المركز الثاني واسمها “النهاية قريبة”، تم التقاطها في أيسلندا.

4- ثوران بركان كوليما ليلا، فازت في قسم المناظر الطبيعية.

5- جاءت لقطة “حضن الضفدع” في أركنساس بالمركز الثالث.

6- اللقطة الفائزة في قسم المياه من أستراليا وأطلق عليها اسم “جلالتها ” لـ(كيس بلاستيكي في بيئته الطبيعية.. المحيط!).

7- جائزة خاصة من لجنة التحكيم للقطة من صحراء أيكا في بيرو.

8- جائزة خاصة من لجنة التحكيم لصورة فوتوغرافية تدعى “كهف بوابة النجوم” من سردينيا في إيطاليا.

9- جائزة تقديرية لصورة فوتوغرافية تبرز تضاؤل الغابات الحمراء العتيقة في شمال كاليفورنيا.

10- لقطة بديعة فائزة في قسم المياه باسم “الصفاء” من مناطق الشلالات في أيسلندا.

11- صورة فوتوغرافية الفائزة بجائزة قسم الحياة البرية، أطلق عليها اسم “الصياد” وتعرض لقرش أبيض كبير يصطاد في المياه قبالة المكسيك.

12- جائزة خاصة من لجنة التحكيم للقطة: اللعب مع أسود البحر.

13- جائزة لجنة التحكيم: آخر أضواء برتقالية من سانتا مادالينا (المجدلية) في إيطاليا.

14- جائزة تقديرية للصورة الفوتوغرافية خطوط متداخلة للحمار الوحشي في جنوب أفريقيا.

15- لقطة فوتوغرافية حائزة على جائزة في قسم المياه باسم “اجتماع التماسيح”.

16- جائزة تقديرية للقطة “في كل مكان” تعرض للدلافين في هاواي.

17- جائزة خاصة من لجنة التحكيم للسباحة عند شروق الشمس: طيور البطريق في جزر فوكلاند.

18- جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم الحياة الطبيعية: لقطة “انعاكسات جليدية” لجبل جليدي في أيسلندا.

19- جائزة تقديرية للصورة الفوتوغرافية “ملك الصيادين” لطائر الرّفراف يصطاد في إحدى برك الأسماك في كرواتيا.

20- جائزة تقديرية للقطة الفوتوغرافية “المتجمد” لسنجاب في كندا.

21- جائزة تقديرية خاصة من لجنة التحكيم للقطة “انفجار الحمم البركانية”.

22- جائزة خاصة من لجنة التحكيم للقطة “أهداب” لأحد الفيلة.





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