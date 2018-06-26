مؤتمر في نقابة المحامين: بعنوان” بين التأهيل والإنهيار نعم للمسؤولية المشتركة ضد المخدرات”

نظّمت الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل بالتعاون مع نقابة المحامين بطرابلس مؤتمرا بعنوان” بين التأهيل والإنهيار نعم للمسؤولية المشتركة ضد المخدرات” في مقر النقابة.

وحضر المؤتمرالرئيس نجيب ميقاتي ممثلا برئيسة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض، وزير العدل سليم جريصاتي ممثلا برئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي بسام مولوي، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ممثلا بالدكتور أحمد مهنا، وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي ممثلا بأميرة نصر الدين، رئيس تيار المردة الوزيرسليمان فرنجية ممثلا بالمحامي جميل جبور، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتورسمير جعجع ممثلا بنقيب المحامين السابق ميشال خوري، النائب وليد البعريني، النائب النائب طارق المرعبي، الوزير السابق أشرف ريفي ممثلا بكمال زيادة، وزارة الصحة ممثلة براشيل بطيش، وزارة الشؤون الإجتماعية ممثلة بأميرة ناصر الدين.

كما حضر حفل الإفتتاح أمين سر نقابة المحامين بلال هرموش ممثلا النقيب عبد الله الشامي، قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضي سرمندا نصار، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بالرائد خليل الاشقر، مدير عام الجمارك بدري ضاهر ممثلا بالمقدم شربل توما، مدير عام الدفاع المدني ممثلا بواصف كريمة، مدير معهد العلوم الإجتماعية الدكتور عبد الحكيم غزاوي ، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي الأستاذ صفوح منجد، رئيسة جمعية “أنا انت” ياسمين غمراوي زيادة، قائد شرطة بلدية طرابلس المؤهل ربيع الحافظ ، فوج إطفاء طرابلس ممثلا بالملازم أول ديب عرداتي ، وحشد من الجمعيات والهيئات والمسؤولين الأمنيين والعسكريين ومهتمين .

في الإفتتاح النشيد الوطني اللبناني وكلمة من الإعلامية ليا معماري من قناة تيلي لوميار ونورسات فتساءلت ماذا كسب شبابنا من المخدرات؟ للأسف كسبوا الضياع.، وماذا خسروا؟ خسروا أنفسهم وعائلاتهم وأولادهم. ولكن بامكاننا ان نجعل من هؤلاء المدمنين اناسا صالحين ونحول ادمانهم الى فعل ايمان بفضل الرعاية والمحبة اللذين يشكلان الطريق الوحيد للعلاج، وأكدت على اهمية التحرك للتخلص من الإدمان لأن شبابنا ذاقوا مرارة الألم والمخدرات وهم في ربيع عمرهم.

بدرا

وتحدثت رئيسة الجمعية فاطمة بدرا فنوهت بالأنشطة الهادفة للتوعية من آفة المخدرات التي تنظمها الجمعية الساعية إلى إقامة مركز لمعالجة المدمنين كثمرة لهذه الأنشطة وليكون واحدا من مداميك الإصلاح وقالت: ان تخصيص يوم عالمي لمكافحة المخدرات أمر إيجابي لكن أن لا نعمل يدا بيدكل من موقع مسؤوليته لنجنّب مجتمعنا هذه الآفة هو التقصير بعينه، لأن ظاهرة الإدمان تدق ناقوس الخطر ولا مأمن لأحد من مخاطرها وشرورها.

أضافت: لن نقف مكتوفي الأيدي وقد إخترنا شركاءنا من وزارات وجامعات ومرجعيات وقيادات سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية وثقافية كي نحقق الإنجاز الذي ننشده في أن يستمر لبنان بدوره بلد الرسالة والحضارة والأمان، ودأبنا في العمل التطوعي الذي إرتضيناه هو العمل بجد ومسؤولية للنهوض بالمجتمع وغيصاله إلى بر الأمان.

هرموش

كما تحدث أمين سر نقابة المحامين بلال هرموش فالقى كلمة النقيب عبد الله الشامي فقال: أمام فقدان التناغم ما بين المسؤولية المجتمعية والتربية العائلية وأمام عدم المقدرة على السيطرة على مفاهيم الشباب ورغباتهم وملذاتهم بتنا جميعا نتجه نحو الإنهيار إذ أنّ نسبة تعاطي المخدرات في إزدياد ونسبة المعلنين عن تعاطيهم لها أيضا في إزدياد والأهل في إخفاق تام أمام هذا الواقع المستشري على مساحة الوطن.

أضاف: أمام التضحيات الجسام التي تقدمها الجمعيات نيابة عن الدولة فإن المسؤولية الكبرى إزاء هذا الوضع تقع على الدولة ومن البديهي أن تزداد قيمة الدعم المطلوب لهذا الواقع في زمن صرنا نسمع فيه عن رغبة لتشريع زراعة المخدرات ومنح عفو عن المتاجرين بها إلآ أننا كنقابة محامين أيّدنا التشدد بوجه هذه الآفة المبيدة لمستقبل الشباب ونرفض تشريع زراعتها أو العفو عن مرتكبي تجارتها ونعلن تحيزنا إلى كل من يستطيع الوقوف أمام هذه الآفة سواء ماديا أو معنويا خدمة للشباب وللإنسانية.