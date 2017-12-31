25 مليون يورو من نابولي لضم فيردي

كشفت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الايطالية ان نادي ​نابولي​ على استعداد لتقديم 25 مليون يورو لنادي ​بولونيا​ من اجل التعاقد مع نجم الفريق الدولي الايطالي ​سيموني فيردي​ في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويسعى مدرب نابولي ماوريسيو ساري لجلب تدعيمات لهجوم الفريق في الفترة القادمة في ظل تراجع مستوى البلجيكي دريس ميرتينز واصابة البلولندي اركاديوز ميليك، وقد يكون فيردي صاحب الـ 25 عام هو الحل الامثل الذي يبحث عنه المدرب ساري.

يذكر ان فيردي سجل ستة اهداف وصنع 5 اهداف اخرى في 20 مباراة في هذا الموسم.