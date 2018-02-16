مقدمة النشرة المسائية

ثروة لبنان النفطية لا تزال في قلب الصراع بين لبنان وإسرائيل، وفي صدارة الإهتمامات، في ظل التحرك الأميركي سعياً إلى إيجاد حل.

فالمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في بيروت، أتبعت اليوم بجولة لمساعده دايفيد ساترفيلد شملت عين التينة والسراي ووزارة الخارجية. و قد سمع ساترفيلد إصراراً على وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.

واليوم، سجل موقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من هذه القضية؛ مؤكداً أن اللبنانيين موحدين في معركة النفط والغاز وموحدين في الدعوة للمحافظة على الحقوق.

وجدد التزام حزب الله بأن الحدود البرية والبحرية تحددها الدولة، داعياً إلى التعامل مع هذه القضية من موقع أننا أقوياء ولسنا ضعفاء.

وفي الداخل، أيضاً تستكمل القوى السياسية إستعداداتها للانتخابات النيابية، وفيما ينتظر أن يعقد الرئيس نبيه بري مؤتمراً صحافياً الإثنين المقبل في عين التينة، يخصّصه لإعلان اسماء مرشحيه للانتخابات، قدّم الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية لاعضاء اللقاء الديمقراطي في وزارة الداخلية.

أما حكومياً، فإستعدادات للاستحقاقات المرتبطة بالمؤتمرات الداعمة للبنان خارجياً، وفي هذا السياق جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل للبدء في بحث مشروع الموازنة لعام 2018.