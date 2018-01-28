الحريري: علينا أن نخفف أي توتر في البلد

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور في حضور السيد نادر الحريري، وتناول اللقاء مجمل التطورات السياسية الراهنة.

بعد اللقاء، غادر النائب جنبلاط دون الإدلاء بأي تصريح.

من جهته، قال الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين ردا على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير: “الرئيس بري “بيمون”.

وأضاف: “علينا أن نخفف أي توتر في البلد”، متسائلا هل أن مرسوم الأقدمية هو الذي يحكم البلد؟، وقال: “لا أظن أن هناك حكمة في الأمر. ولكن في كل الأحوال، هناك خلاف سياسي، وأنا سأعمل على أساس أن نقيم تسوية ما”.

وردا على سؤال ما إذا سيتم تفعيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري أو طرح فكرة جديدة، قال الرئيس الحريري: “ليس لدي الحل اليوم، ولكن لا بد من القيام بشيء ما، والتهدئة الإعلامية هي الأهم. فالمواطن اللبناني يريد إزالة النفايات والحصول على الكهرباء وإيجاد فرص العمل، وهذا ما يهمه. من هنا أرى أن هناك أزمات أهم بكثير وعلينا جميعا أن ننكب على حلها. وموضوع المرسوم هو موضوع سياسي علينا أيضا أن نحله، وأنا أرى أن الهدوء هو السبيل الوحيد، وإن شاء الله نشهد في الأسبوع المقبل حلحلة ما”.

وعن سبب عدم زيارته للرئيس بري، أجاب: لا تعرفون ربما أذهب إليه.