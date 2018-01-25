تشكيل لجنة تحقيق لأزمة النفايات.. وأبو فاعور يدعو لمقاضاة المخالفين

بعد انتهاء عملية إزالة النفايات المتراكمة التي خلفتها العاصفة الاخيرة عند شاطئ زوق مكايل بين نهر الكلب ومعمل الزوق الحراري، طلب وزير البيئة الادعاء على رئيس بلدية بيت شباب لتسببه بالتلوث شاطئ كسروان.

وطلب وزير البيئة ​طارق الخطيب​ من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على رئيس بلدية ​بيت شباب​ بجرم رمي عشوائي للنفايات وتلويث النهر وشاطىء البحر.

وجاء في طلب الادعاء حيث وردت الى ​وزارة البيئة​ معلومات عن وجود تلوث بيئي مردّه الى وجود كمية كبيرة من ​النفايات​ على شاطىء الزوق، وحيث توجّه فريق من وزارة البيئة لمعاينة المكان والمنطقة المتاخمة لمجرى ​نهر الكلب​، وحيث تبيّن بنتيجة الكشف أن مصدر النفايات هو منطقة بيت شباب حيث يتم الرمي العشوائي للنفايات مما يسبّب بتلوث مجرى نهر الكلب وشاطىء البحر.

وأضاف أن “هذه الافعال تشكّل مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة رقم 4442002 وتحديداً المادة 29 التي تنص على حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية من مخاطر ​التلوث​ بجميع صورة واشكاله. بناء على ما تقدم تطلب وزارة البيئة الادعاء على كل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً وإتخاذا كل التدابير القانونية المناسبة في حقهم”.

كذلك طلب وزير البيئة من المحامي العام البيئي الادعاء على مجهول بالجرم ذاته، وأرفق بطلب الادعاء نسخة عن التقرير الفني المجرى من قبل وزارة البيئة.

يذكر أن القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليونين الى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلوث البيئة الهوائية أو البحرية أو المائية أو الارضية وجوف الارض.

وفي السياق نفسه، أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في موضوع مطامر ومكبات النفايات المنتشرة على الأراضي اللبنانية، تكون مهمتها التحقيق في موضوع المطامر و المكبات، وتحديد الأثر البيئي والصحي لطرق معالجة وطمر هذه النفايات ووضع التوصيات اللازمة بهذا الشأن .

وقد حُددت للجنة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها هذا القرار، لإنهاء مهمتها، ورفع التقرير إلى رئاسة التفتيش المركزي.

وتعليقا على عمليات حرق النفايات بشكل عشوائي، دعا النائب وائل ابو فاعور القضاء الى التحرك ومقاضاة المخالفين من افراد وبلديات علما ان عمليات الحرق هذه تتسبب بأمراض خطيرة وأولها السرطان، بما يتجاوز خطر ازمة النفايات المبعثرة بأشواط.

وحول موضوع أزمة النفايات، قال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إن “ما يحصل معيب، ولا بد من المحاسبة، وهو يأتي نتيجة تراكمات كثيرة، وكذلك نتيجة عدم اتخاذ الحكومة إجراء بين عامي 2011 و2014، وكان من المفترض أن تعرف أننا كنا سندخل في أزمة انفجرت في وجه حكومة الرئيس تمام سلام”.

وأشار إلى أنه لم يكن يتصور أن “الوضع سيصل بالحكومة اليوم إلى توسعة المطامر”، متسائلا عن الخطة التي وضعت من قبل وزير البيئة، وقال: “من المفيد أن يتم البحث اليوم عن بديل للمكبات البحرية وتوسيع معمل الفرز في الكرنتينا الذي تأخر نقله من المدور اكثر من عشر سنوات. ولهذه الأسباب ولصورة لبنان في الخارج، لا بد من معالجة الملف الذي يقع على عاتق الكثير من المسؤولين”.