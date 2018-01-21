وسط بيروت يستعيد رونقه.. وشبيب يعد بالمزيد من النشاطات

في خطوة جديدة لإعادة إحياء العاصمة بيروت، شهدت المدينة نشاطاً مميزاً جمع اللبنانيين من كل المناطق لإعادة انتعاش المنطقة.

واتخذت بلدية بيروت المبادرة لانعاش المنطقة من جديد، الامر الذي تلقفها صحاب المطاعم وسوق الاكل بسعادة، وقدموا ألذ ما لديهم بأسعار مقبولة.

إضافة إلى وضع الألعاب الخاصة بالأطفال التي قدمت لهم مجاناً، فلعبوا طوال النهار دون كلل أو تعب.

واستطاعت هذه الخطوة المميزة أن تجمع اللبنانيين والسياح العرب والأجانب الذين أبدوا اعجابهم بالوسط ومبانيه التاريخية والتراثية، وبالنشاطات المنظمة.

بدوره، جال محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في ساحة النجمة وأكد أن “بيروت ستبقى مدينة الحياة والحب والأمل، فرحتي هي كفرحة كل الموجودين والمشاركين في هذا اليوم المميز بوسط بيروت، وهذا ما رأيته مرسوما على وجوههم، فنعمة الأمان التي نعيشها اليوم هي بفضل تضحيات شهداء الجيش اللبناني وإنجازات القوى الأمنية، لا سيما أخيرا ما أعلنه معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. اذا، نحن نعيش بنعمة الأمان. ولذلك، علينا أن نتمتع بجمال مدينتنا ووطننا”.

وأضاف: “اليوم، كما في كل يوم، ستكون بيروت بهذا الشكل لأنها مدينة حياة، والحاجز النفسي الذي كان سائدا نتيجة الأحداث والتدابير الأمنية التي كانت موجودة انتهت مع انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. وبالتالي، أعيد العمل، وعادت الحياة في كل مرافق الدولة، لا سيما في وسط العاصمة، فكل الشوارع أصبحت مفتوحة أمام كل المواطنين من دون أي عوائق، وهذا الامر سيستمر في الايام والأشهر المقبلة حيث سنشهد على نسيج اقتصادي واجتماعي حيوي في هذه الشوارع التي عانت اقتصاديا وتراجعت فيها الحياة في فترة من الفترات. كما سنؤمن مقومات الاستمرار لإعادة الاستثمار في مدينتنا”.