مي كساب تحتفل بأجواء مميزة بعيد ميلاد ابنتها (صور)

احتفلت الفنانة المصرية مي كساب وزوجها مغني المهرجانات “أوكا” مع مجموعة من الاصدقاء بعيد ميلاد ابنتهما فريدة.

وكالعادة سيطرت أجواء من المرح والطفولة والعفوية على الحفل، حيث ارتدت كساب وزوجها والطفلة ملابس متشابهة، وإنتشر العديد من الصور من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت كساب بملابس طفولية، بتنورة من اللون الزهري وتيشرت طبع عليها الرقم واحد، في إشارة إلى عمر الطفلة، ولبست ابنتها الملابس نفسها.

ورغم السعادة التي بدت على الجميع، إلا أن كساب لم تسلم من الانتقادات والتساؤلات بين ما إذا كانت اكتسبت وزناً اضافيا أم أنها حامل رغم نفيها المستمر وأكثر من مرة الخبر.