هكذا احتفلت مي كساب بعيد ميلاد ابنتها (فيديو)

احتفلت النجمة المصرية مي كساب بطريقتها الخاصة بأول عيد ميلاد لطفلتها فريدة.

ونشرت على “انستغرام” مقطع فيديو يتضمن مجموعة من اللقطات من مراحل مختلفة للطفلة السمراء وغنت لها أغنية عيد الميلاد.

وعلقت كساب على المقطع قائلة: “زي دلوقتي من سنه ربنا رزقني بأحلي نعمه في الدنيا بنتي فريده، ربنا يخليهالي ويحفظهالي ويقدرني ويعيني علي تربيتها، وما يورنيش فيها اي حاجه وحشه لا هيه ولا اولادكم امين يا رب العالمين، كل سنة وأنتى طيبة حبيبة قلب بابا، مش هافقد الأمل”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الطريف الذي لاقى اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي تمنت للطفلة السعادة والفرح.