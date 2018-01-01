2017.. عام صلاح وزيدان وريال مدريد

كشفت شبكة “ESPN” العالمية الاستفتاء الذي أجرته منذ عدة أيام أفضل ما حدث خلال عام 2017، حيث فاز اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بأحد الاستفتاءات.

والاستفتاء يقول: “لمن ينتمي عام 2017” إذ تنافس عدد من اللاعبين حول العالم ولكن اللاعب الفائز كان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حاليًا وروما سابقًا بنسبة 70%.

ويقدم محمد صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول كما استطاع أن يقود مصر للعودة للمشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا عن البطولة العالمية.

وفاز ريال مدريد الاسباني بلقب أفضل فريق في عام 2017 متفوقًا على عدد من الأندية مثل مانشستر سيتي وموناكو ويوفنتوس وتشيلسي، خاصة أن الميرنجي تُوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المسابقة الحديث وكانت نسبة التصويت له 56%.

كما حصل الفرنسي زين الدين زيدان، على لقب أفضل مدرب في العالم بنسبة تصويت وصلت إلى 52% بعد أن استطاع تحقيق إنجازات تاريخية مع النادي الملكي خلال العام الماضي أبرزها الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

أما أفضل لحظة في العام ففازت بها مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي والعودة التاريخية في دوري أبطال أوروبا، وأكثر لحظة مخيبة للآمال فكانت خروج تشيلي وأمريكا وإيطاليا من نهائيات كأس العالم 2018.

وبالنظر إلى أبرز مفاجأة في العام فقد فاز بها انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، بعدما دفع النادي الباريسي الشرط الجزاائي للاعب البرازيلي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وحصل الفرنسي كليان مبابي على التصويت الأعلى في استفتاء أفضل لاعب صاعد عام 2017 بعد تقديمه لموسم مميز مع موناكو وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا.

أما استفتاء أفضل لاعب عائد إلى مستواه فقد فاز به الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي استعاد الكثير من بريقه مع السيتزنز هذا الموسم.

وأخيرًا أفضل هدف في عام 2017 حصل عليه أولفييه جيرو مهاجم أرسنال الإنجليزي بالهدف الذي سجله في مرمى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.