19 قتيلا على الاقل في تصادم قطار وحافلة في روسيا

قتل 19 شخصا على الاقل اليوم في حادث تصادم قطار بحافلة ركاب كانت معطلة ومتوقفة على تقاطع سكة حديد وطريق الى الشرق من موسكو، بحسب ما اعلنته السلطات المحلية.

ووقع الحادث ليلا قرب مدينة فلاديمير على بعد نحو 110 كلم شرق العاصمة الروسية.

وقال المسؤول عن سلطات الصحة الاقليمية الكسندر كيريوخين لوكالة تاس للانباء :”بحسب المعلومات الاخيرة، قتل 19 شخصا”.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية الحصيلة وقالت انها فتحت تحقيقا في الحادث.

وقالت وزارة الداخلية المحلية :”ان الحافلة تعطلت عند التقاطع. والقطار الذي كان قادما من مدينة سان بطرسبرغ (غرب) ومتوجها الى نيجي نوفغورود (شرق موسكو) اصطدم بالحافلة عند الساعة 3,29 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (00,29 ت غ)”.

وجميع القتلى هم من ركاب الحافلة. واكدت الوزارة انه “لم يسقط ضحايا من ركاب القطار”، ونشرت فيما بعد صورا للحافلة المدمرة قرب سكة الحديد.

وقالت وزارة خارجية كازخستان المجاورة :”إن سائقي الحافلة والذي قتل احدهما، هما من كازخستان”، متابعة ان “55 اوزبكستانيا كانوا بين الركاب”، بحسب “وكالة انترفاكس”.