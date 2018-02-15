17 قتيلا في إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا.. واعتقال المنفذ

في عملية إطلاق نار هي من بين الأسوأ منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة، اعتقلت الشرطة الأميركية في ولاية فلوريد، مسلحا (19 عاما)، قتل 17 شخصاً على الأقل عندما فتح النار، أمس الأربعاء، داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق البلاد.

وقد تم القبض على مطلق النار الذي تبين أنه نيكولاوس كروز (مواليد أيلول 1998) والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مقلقة للغاية”. وهو كان مسلحاً ببندقية شبه آلية طراز ار-15.

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة “مارغوري ستونمان دوغلاس” الثانوية في فلوريدا على بعد 72 كيلومترا شمالي ميامي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.

اعتقال المنفذ

وأكد مكتب رئيس شرطة مقاطة برووارد عبر “تويتر” أن “مطلق النار الآن قيد الاعتقال”.

ووقعت الحادثة في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية.

وبحسب الشرطة فإن 12 من القتلى سقطوا داخل المدرسة بينما قتل اثنان خارجها مباشرة ولقي شخص حتفه في الشارع، فيما توفي اثنان من الضحايا متأثرين بجروحهما في مستشفى.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي FBI” أنه يقدم المساعدة للشرطة المحلية في التحقيقات.

ترامب يعلق

وكتب الرئيس دونالد ترامب على حسابه في “تويتر” إنه يعرب عن تعازيه لأسر الضحايا في حادث إطلاق النار الذي وصفه بالـ”رهيب”، مضيفاً أنع لا يجب أن يشعر أي طفل أو معلم بأنه غير آمن بأي مدرسة أميركية.

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب أنه يعمل مع المسؤولين عن تطبيق القانون بخصوص إطلاق النار في فلوريدا.

وتقول جماعة “إيفريتاون فور جن سيفتي” المعنية بمراقبة الأسلحة إن هذا هو حادث إطلاق الرصاص الثامن عشر في مدرسة أميركية حتى الآن هذا العام. ويشمل هذا الإحصاء حالات الانتحار والحوادث التي لم يصب فيها أحد بسوء بالإضافة إلى هجوم بالرصاص في كانون الثاني قتل فيه مسلح عمره 15 عاما زميلين له بالمدرسة الثانوية في كنتاكي.