قتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب 36 آخرون شرق تركيا في حادث حافلة صغيرة تقل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من الباكستانيين والأفغان والإيرانيين، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الجمعة.

ووقع الحادث في وقت متأخر من ليل الخميس في محافظة اغدير، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن أكثر من 50 شخصاً كانوا في الحافلة التي تتسع لـ14 شخصاً فقط.

واندلعت النيران في الحافلة التي كانت تقل مهاجرين انطلاقاً من إيران بعد اصطدامها بعمود إنارة. وقتل 17 شخصاً كانوا على متنها، بعضهم احتراقاً، فيما تعرض 36 آخرون لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى.

ولم يتم تحديد هوية سائق الحافلة، بحسب الأناضول، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وذكرت الوكالة أن قوات الأمن أوقفت 13 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن حافلة ثانية.

وتكثر حوادث السير في تركيا وقضى بسببها نحو 3530 شخصاً في 2017، بحسب التلفزيون الرسمي التركي.