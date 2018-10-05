13 قتيلا في صدامات في نيجيريا

قتل 13 شخصا على الأقل في بداية الأسبوع في منطقة مضطربة وسط نيجيريا خلال صدامات بين مزارعين ورعاة رحل، وفق ما قال متحدث باسم الجيش النيجيري الميجور آدم عمر “لوكالة فرانس برس”

وأوضح أن “أعمال العنف هذه وقعت بين البيروم وهم من المزارعين المحليين، وبين الفولاني وهم من الرعاة الرحل، وذلك في ولاية بلاتو”.

أضاف :”الثلاثاء، هاجم رجال مسلحون جماعة من البيروم، وقتلوا ثلاثة عشر شخصا ودمروا مساكن عدة”.

وأشار إلى أن “هذا الهجوم يأتي في سياق عمليات انتقام متبادل بين الفولاني والبيروم”.