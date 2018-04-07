11 مليار دولار.. قروض وهبات من مؤتمر “سيدر” للبنان

شدّد البيان الختامي لأعمال مؤتمر “سيدر” على أهمية دعم لبنان واستقراره عبر التزامه بتطبيق سياسة النأي بالنفس وتحسين عمل مؤسسات الدولة والاعداد للانتخابات النيابية. وأعلن المشاركون عن المساهمة بقروض قيمتها 10 فاصل 2 منها 9,9 مليار على شكل قروض.

أكد البيان الختامي لمؤتمر “سيدر” تمسك المشاركين بوحدة لبنان واستقراره وأمنه وسيادته وسلامة أراضيه.

ودعا المشاركون السلطات اللبنانية إلى تطبيق وتنفيذ سياسة النأي بالنفس، وتعزيزها.

كما أعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لتحسين عمل مؤسسات الدولة والاعداد للانتخابات النيابية وفقا للمعايير الدولية، معتبرين ان لبنان يواجه منذ سنوات صعوبات جمة تعيق نموه الاقتصادي والانساني وان البلاد امام منعطف، وبحاجة إلى التضامن والدعم الكامل والشامل من جانب المجتمع الدولي.

ونوه المشاركون بعودة مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد قانون انتخابي جديد.

كما أشادوا بالتعيينات الادارية التي حصلت، واحيطوا علما باستدراجات العروض الاولى في مجال النفط والغاز منوهين باقرار موازنة 2017 للمرة الاولى منذ 12 عاما، وباعتماد موازنة عام 2018 مؤخرا وقانون المياه.

وأبدوا إهتمامهم بانعقاد مؤتمر بروكسيل في 24 و25 نيسان بناء على دعوة من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.

المؤتمر رحب بالرؤية الإستراتيجية التي عرضها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول الإستقرار والنمو وخلق فرص عمل من خلال زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص ووضع إستراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان، للنهوض بقدراته على صعيد الصادرات.

وقرر المشاركون المساهمة في المرحلة الاولى للبرنامج مع دعم تنفيذ الاصلاحات وتعزيز المؤسسات، واشادوا باقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشجع المشاركون الحكومة ومجموعة البنك الدولي على مواصلة عملهم على البرنامج الاستثماري لاسيما لناحية ترتيب المشاريع بحسب الاولويات وتنظيمها.

وأشادوا بالاجراءات المعتمدة من قبل المؤتمر، والرامية الى تعزيز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة والقطاع الخاص، كما تم الإعتراف بان خوض الاصلاحات وتنفيذ المشاريع بطريقة تضامنية تراعي التبعات على المرأة سيحظى بالمزيد من الدعم الدولي.

المشاركون اعتبروا ان التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص هما من أنجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف فيما اذا تم الاعتماد على برنامج متناسق لتحسين الموازنة وادارة المالية والتزموا بدعم المرحلة الاولى من برنامج الاستثماري والاصلاح في لبنان عبر:

– قروض بقيمة 10,2 مليار دولار منها 9,9 مليار على شكل قروض ميسرة.

– هبات بما في ذلك هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار.

واعتبروا انه من المهم للغاية وضع الية متينة لمتابعة اعمال هذا المؤتمر ولضمان تنفيذ الالتزامات والاصلاحات والوعود.

وحيّا المشاركون التزام الحكومة اللبنانية النهوض بقدرات التنفيذ بدعم من المجتمع الدولي مع ضمان احترام المعايير الدولية على صعيد الشفافية والمساءلة ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وختاما اعربت الدول والمنظات الشريكة عن سعادتها للعمل مع الحكومة التي سيتم تشكيلها في لبنان بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من اجل تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وبرنامج الاصلاحات خصوصا من خلال وضع جدول زمني محدد للاصلاحات.