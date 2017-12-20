مع اقتراب موعد انقضاء سنة 2017 وبداية العد التنازلي، بما حملته في جعبتها من أحداث هامة على اختلاف مشاربها، يبدأ التفكير في أجندة سنة 2018 التي ستكون حافلة بمواعيد هامة على جميع الصعد يترقبها الكثيرون.

وفيما يلي نوجز لكم أبرز الأحداث الدولية المرتقبة في العام 2018:

ألعاب أولمبية في كوريا الجنوبية

9 شباط/فبراير: افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية وسط مناخ توتر حاد مع الشمال. وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

طي صفحة كاسترو في كوبا

24شباط/فبراير: يتخلى راوول كاسترو عن رئاسة كوبا بعد حوالي ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو.

ولاية رابعة لبوتين؟

18آذار/مارس: روسيا تنظم انتخابات رئاسية يخوضها الرئيس فلاديمير بوتين سعيا لولاية رابعة.

انتخابات في العراق

15 ايار/مايو: تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في العراق هي الأولى منذ طرد تنظيم داعش من الأراضي التي سيطر عليها.

زواج أميري

19 ايار/مايو: الأمير البريطاني هاري يقترن بالممثلة الأميركية ميغن ماركل في قصر ويندسور، ويحتمل تغيير موعد الزفاف نظرا لتزامنه مع مباراة نهائي “كأس إنجلترا” بكرة القدم.

كأس العالم لكرة القدم في روسيا

15 تموز/يوليو: موعد نهائي كأس العالم 2018 لكرة القدم الذي ينطلق في موسكو في 14 حزيران/يونيو.

انتخابات تشكل اختباراً لترامب

6 تشرين الثاني/نوفمبر: الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في الولايات المتحدة، التي ستشكل اختبارا انتخابيا فعليا للرئيس دونالد ترامب.

انتخابات رئاسية في فنزويلا

كانون الأول/ديسمبر: تنظم فنزويلا انتخابات رئاسية فيما تشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة. ويتوقع أن يترشح الرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه معارضة متزايدة (الموعد يحدد لاحقاً).

ساعة الحقيقة بشأن المناخ

3 كانون الأول/ديسمبر: يجتمع المؤتمر الـ24 للأمم المتحدة بشأن المناخ (مؤتمر الدول الأطراف 24) في كاتوفيتشه (بولندا)، حيث يتوقع اتخاذ قرارات بشأن تطبيق اتفاقية باريس.

انتخابات رئاسية في الكونغو الديمقراطية

23 كانون الأول/ديسمبر: تنظيم انتخابات رئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد عامين على انتهاء ولاية الرئيس جوزيف كابيلا.