10 ساعات مدة جراحة معقدة لتخليص طفل من توأمه الطفيلي

خضع طفل صيني لعملية جراحية معقدة استغرقت 10 ساعات تم خلالها إزالة إحدى أرجله الثلاث، وهي حالة نادرة جدا تعرف باسم “التوائم الطفيلية”.

ولم يكن ممكنا إزالة الطرف الثالث لدى الطفل “ما يونغفاي”، البالغ من العمر حاليا 11 شهرا، لدى ولادته، لأن والديه لم يكونا قادرين على تحمل تكاليف الجراحة.

وتعرف حالة التوأم الطفيلي لدى المواليد الأحياء بنسبة واحد في المليون، عندما تفشل التوائم المتماثلة في الانفصال داخل الرحم، فينمو التوأمان بشكل غير متكافئ، بحيث يكون أحدهما أصغر حجما وغير قادر على النمو بشكل مستقل مما يؤدي غالبا إلى موته داخل الرحم، ويظهر للمولود الأكبر فيما بعد أطراف زائدة أو رأس إضافي.

المصدر: روسيا اليوم