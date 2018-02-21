10 أطعمة تزودك بالطاقة قبل ممارسة الرياضة

يبحث الرياضيون وأصحاب اللياقة البدنية دائمًا عن طرق مختلفة لتحسين أدائهم وتحقيق أهدافهم، وتستطيع التغذية الجيدة الصحيحة على مساعدة الجسم في ذلك قبل وبعد ممارسة الرياضة.

لا تساعد التغذية السليمة قبل ممارسة الرياضة على مضاعفة الأداء فقط، بل تساعد أيضًا على خفض فرصة ضرر أو تلف عضلات الجسم.

ويُنصح بتزويد ودعم الجسم بالمغذيات الصحيحة قبل ممارسة الرياضة، ما يمنح الطاقة والقوة التي يحتاجها الجسم للقيام بأداء أفضل.

ووفقًا لـ«مانويلا فيلاكورتا» إحدى أخصائيات التغذية، فيجب أن يتأكد الشخص من حصوله على خليط من الكربوهيدرات والبروتينات لتوفير الطاقة خلال ممارسة الرياضة والمغذيات اللازمة للعضلات بعد ذلك.

ووفقًا لما نُشر بموقع «Buzzfeed»، يُنصح بتناول تلك الأطعمة قبل ممارسة الرياضة:

1- الموز

غني بالكربوهيدرات سريعة المفعول التي توفر الوقود والطاقة اللازمة طوال فترة ممارسة الرياضة، وتوفر البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على العضلات ووظيفة الأعصاب.

2- الشوفان

غني بالألياف التي تسهل إمداد ثابت من الكربوهيدرات إلى مجرى الدم، وبالتالي توفير الطاقة خلال فترة ممارسة الرياضة كلها.

3- الكافيين

يعرف الكافايين بقدرته على مساعدة الأشخاص الذين يشربوه بالتمتع أكثر بممارسة الرياضة عن طريق توفير طاقة أكثر وتقليل الشعور بالتعب وزيادة معدلات حرق الدهون.

4- عصائر الفواكه

من الوجبات الخفيفة الرائعة قبل ممارسة التمارين الرياضية، لما به من نسبة بروتينات عالية ويمن هضمها سريعًا، ويحتوي على خليط من الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة، ما يوفر للجسم طاقة مستمرة خلال فترة ممارسة الرياضة.

5- الحمص

من أسهل وأحسن الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها قبل ممارسة الرياضة دون أن يتم طبخها، ولذلك يُنصح بتناول 1/4: 1/3 كوب من الحمص وإضافة عصير الليمون عليه ليعطيه مذاقًا جيدًا، ما يجعل الشخص يحصل على 10 جرام من البروتين، 30 جرام من الكربوهيدرات، ونحو 9 جرام من الألياف.

6- بياض البيض

يتم استقلاب الدهون الموجودة داخل صفار البيض ببطء، ما يجعل الفرد يشعر بالانتفاخ والكسل والخمول أثناء فترة التدريب، ولذلك يعد بياض البيض من الخيارات الممتازة ليتم تناولها قبل ممارسة التمارين، حيث أن بياض البيضة الواحدة يوفر نحو 4 جرام من البروتين ولا يوجد به دهون تمامًا.

7- الفواكه المجففة

من أفضل الخيارات إذا كان الشخص ليس لديه بضعة دقائق فقط قبل ممارسة الرياضة، وذلك لأنه خفيف للغاية، ولذا ستوفر الكربوهيدرات البسيطة الطاقة الفورية للشخص، ومن الفواكه المجففة التي يُنصح بتناولها: التوت المجفف بأنواعه، الأناناس، والمشمش.

8- توست الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة، مثل الكينوا والأرز البني، غنية بالألياف التي توفر الطاقة المستدامة طوال فترة ممارسة الرياضة.

9- صدور الدجاج والأرز البني

في حالة ممارسة الرياضة بعد تناول الغذاء أو العشاء، يحتاج الشخص إلى تناول أطعمة توفر له وقود مناسب وجيد وليس به دهون كثيرة.

لذلك تساعد الكربوهيدرات المعقدة الموجودة بالأرز البني في الحفاظ على إنتاج الطاقة المستمرة، أما عن الدجاج، فيوفر البروتين اللازم لتحسين العضلات بعد التمارين، ويمكن استبدال الأرز البني بالبطاطا، الكينوا، أو أي من الحبوب الكاملة أو الخضروات النشوية.

ويجب بالطبع الابتعاد عن الأطعمة التي تأخذ وقت طويل في عملية الهضم، وتسبب الشعور بعدم الراحة أثناء ممارسة الرياضة.

10- الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على ضِعف البروتين الموجود بالزبادي الطبيعية، ولكن نفس كمية السكر الخام الموجود بالزبادي العادية، ويساعد على توفير طاقة كبيرة، ويمكن استبدالها بالجبن القريش لأنها تعد أيضًا من الألبان عالية البروتين.