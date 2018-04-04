أكرم برشلونة ضيفه روما، وهزمه بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة بثلاثية سجلها دانيلي دي روسي وكوستاس مانولاس ثنائي روما بالخطأ في مرمى فريقيهما، وجيرارد بيكيه في الدقائق 38 و55 و59، وضيق إيدين دجيكو الفارق في الدقيقة 80، واختتم لويس سواريز أهداف اللقاء بالدقيقة 87.

بهذا الفوز الكبير، وضع البلوجرانا قدمه الأولى في الدور قبل النهائي، بينما تبقى مهمة روما صعبة في تعويض الخسارة، عندما يلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في الأولمبيكو.