٢٠٠٠شاب وشابة يعيشون مهرجان ألوان عند شاطئء صور

عاش شاطىء صور وقائع مهرجان ألوان هو الاول من نوعه على امتداد الشاطىء اللبناني, وشارك فيه اكثر من ألفي شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية غمروا مساحات واسعة منه.

هذا المهرجان تم برعاية من بلدية صور ورعاية إعلامية من إذاعة وموقع صوت الفرح وأشرف على تنظيمه الفنانة المبدعة في علم الهندسة نادين محمود دياب.

وكان المهرجان انطلق على وقع الموسيقيى و قدم فقراته الزميل هلال سقلاوي كما القى رئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية صور علي فران كلمة اشاد فيها بالنشاطات الترفيهية التي يحييها القيمون على المدينة داعيا الى التكثيف منها لتتجه صور نحو لقب المدينة السياحية.