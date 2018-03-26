يوهانوس هان زار الحريري: الاتحاد الاوروبي جاهز لتمويل لبنان من اجل الاستثمارات

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء الاثنين في “بيت الوسط”، المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان على رأس وفد، ترافقه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، وجرى عرض التطورات العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

وبعد اللقاء، قال هان: “إن لبنان يمر في وقت مهم، وكنت حريصا جدا على لقاء الرئيس الحريري والتحدث معه في نهاية يوم طويل كانت لي فيه فرصة اللقاء مع عدد من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني أيضا. والهدف الأساسي لزيارتي هذه إلى لبنان هو للتعبير عن دعمنا له انطلاقا من سياسة الجوار، وهذا سبب وجودي كمفوض لسياسة الجوار هنا في لبنان، لأننا ننظر إلى البلد من وجهة نظر كلية.

ونحن بالطبع نفهم أن لبنان متأثر للغاية بوجود هذا العدد الكبير من النازحين السوريين، حيث أن لديه أكبر عدد من النازحين بالمقارنة مع عدد السكان، ولا بد ليس فقط من تفهّم هذا العبء، وإنما أن يُدعم ماديا. وهذا هو السبب الثاني لوجودي في بيروت، عشية الانتخابات النيابية، وذلك لتحضير ومتابعة المؤتمرين الدوليين المقبلين اللذين سيعقدان في كل من باريس وبروكسيل. فمؤتمر باريس مخصص للنظر في التنمية الاقتصادي للبنان، وأنا سعيد جدا بما سمعته هنا بشأن برنامج الإنفاق الاستثماري الذي أعدته الحكومة، والذي من شأنه أن يلعب دورا حاسما في تحديث وتطوير الاقتصاد”.

وأضاف: “هناك اقتراحات مثيرة للاهتمام، ولا سيما عند الحديث عن حوالي 250 مشروعا محددا تتعلق بالبنى التحتية، وهذه البنى التحتية من شأنها أن تخدم الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي هي المحرك الأساسي للاقتصاد، من هنا لا بد من دعم هذه الشركات وهذا يجب أن يتم ببنية تحتية تعمل بالشكل المناسب. ففي موضوع الكهرباء مثلا، ليس من المقبول أن تنقطع الكهرباء، كما أنه لا بد من تحديث الموانئ، وكل ذلك لا بد من أن يترافق مع الإصلاحات الأساسية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

لكي أكون أكثر تحديدا، فإننا جاهزون في السادس من نيسان، على الأقل من جانبنا كاتحاد أوروبي، للعب دورنا في المستقبل المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة. نحن جاهزون لتقديم دعم مالي وقدره 1.5 مليار يورو من أجل الاستثمارات. وهنا نذكّر بالإصلاحات الضرورية، وهي ليست فقط ما ننتظر رؤيته، بل ما يتطلع إليه المجتمع الدولي”.

وتابع: “أما بالنسبة إلى مؤتمر بروكسيل الذي يبحث في كيفية دعم لبنان والأردن لاستقبالهما هذا العدد من النازحين السوريين، فإنه يسرني أن أعلن اليوم أننا ننوي أن نقدم نفس المبلغ المالي للبلدين، كما فعلنا في العام الماضي في لندن، وهو 560 مليون يورو كهبات وليس كقروض، والذي نأمل أن يخفف من العبء الاقتصادي عن بلد كلبنان. ومرة جديدة نؤكد أنه من المهم أن نستثمر في التعليم والقطاع الصحي والحاجات الأساسية، وأيضا مساعدة ودعم المجتمعات المضيفة لتتعامل مع كل هذه التحديات، والاستثمار في البنى التحتية، إن لم يكن ذلك قد تم بعد، وتحديدا من قبل البلديات والكيانات المحلية للتعامل مع هذه التحديات”.